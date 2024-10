Celta de Vigo x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de outubro. Neste sábado (19), Celta de Vigo e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada da La Liga. Os merengues vão em busca da vitória fora de casa, no Estádio de Balaídos, para colar na liderança da competição.

Ao mesmo tempo, o Claudio Giráldez não terá problemas para escalar o time e tem seus principais jogadores à disposição.

Como chega o Real Madrid

Atual vice-líder da La Liga com 21 pontos, o Real Madrid quer manter a invencibilidade na competição e vai em busca da vitória fora de casa para chegar no mesmo número de pontos do Barcelona, que por sua vez entra em campo no domingo (20).

Além disso, o torcedor merengue tem motivos para comemorar. Isto porque a expectativa é que Vini Jr volte ao time titular. O atacante foi cortado das últimas partidas da Seleção Brasileira devido a uma “lesão cervical”, segundo o próprio Real Madrid. Assim, o trio de ataque deve ser formado por Vini Jr, Mbappé e Rodrygo.