Caio Paulista é absolvido no STJD e pode defender Palmeiras no Brasileiro

O lateral-esquerdo Caio Paulista está liberado para defender o Palmeiras nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador foi denunciado pela expulsão com cartão vermelho direto no jogo contra o Criciúma, no qual o Verdão venceu por 5 a 0. Assim, ele poderá atuar normalmente no embate contra o Juventude, às 20h do domingo (20/10), em Caxias do Sul, pela 30ª rodada da competição.

O jogador passou por julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira (18/10) e acabou absolvido por quatro votos a um. Caio Paulista acabou expulso quando puxou a camisa do atacante Allano, impedindo um ataque promissor do Criciúma.