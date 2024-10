Brasileiros brilham, e Al-Hilal segue irresistível no Campeonato Saudita

O Al-Hilal contou com a inspiração dos brasileiros para conquistar a sétima vitória no Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (18), venceu em casa o Al-Fayha por 3 a 0. O atacante Marcos Leonardo abriu o placar do jogo, que contou com assistências de Renan Lodi e Malcom. Al Dawsari e Al Qahtani completaram o marcador. A equipe do técnico Jorge Jesus segue sem poder contar com Neymar, em recuperação de grave lesão no joelho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O resultado mantém o Al-Hilal com 100% de aproveitamento após sete jogos e 21 pontos, na liderança isolada da competição.