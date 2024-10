Botafogo inscreve Carlos Alberto na Libertadores

O Botafogo entra em campo pela Libertadores na quarta-feira (23), contra o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será uma semana depois, em Montevidéu, no mesmo horário.

Carlos Alberto voltou de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica, e disputou oito jogos com o Botafogo em 2024, com dois gols marcados. O primeiro foi no empate por 1 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, e o outro gol foi na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

O Botafogo inscreveu o atacante Carlos Alberto no lugar de Raí, emprestado ao CRB, para a semifinal da Copa Libertadores. A SAF alvinegra utilizou apenas uma das três trocas de jogadores permitidas pelo regulamento. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Negócio entre Botafogo e América-MG pelo jogador

O Botafogo, afinal, adquiriu Carlos Alberto em 2023, em negociação com o América-MG. O negócio foi de R$ 5 milhões, com a permanência de 40% dos direitos econômicos do atleta ao Coelho.

O Coelho, aliás, cobra ao Botafogo por uma parcela da venda do Carlos Alberto em atraso, no valor de US$ 70 mil, o que equivale a R$ 392 mil na atual cotação. Além disso, faltam mais duas parcelas de US$ 200 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, que vencem nos meses de outubro e dezembro.