Borré e Braithwaite são estreantes e esperanças de gols no clássico Gre-Nal

Internacional e Grêmio entram em campo neste sábado (19) para o clássico de número 433. A partida está marcada para o Beira-Rio e contará com duas estreias estrangeiras no duelo: o colombiano Rafael Borré, no lado colorado, e Martin Braithwaite, a atração do tricolor.

Aliás, pelo lado do Internacional, Rafael Borré soma oito gols em 20 jogos e vive um grande momento sob o comando de Roger Machado. No clássico do primeiro turno, ele ficou ausente por estar com a Seleção da Colômbia e não viu a vitória Colorada no Couto Pereira.

