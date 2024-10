Atlético-MG é multado pela Conmebol em mais de R$ 1 milhão; entenda o caso

Clube foi penalizado pelo uso de sinalizadores e de cânticos homofóbicos contra o goleiro Fábio no jogo contra o Fluminense, pela Libertadores

A Conmebol multou o Atlético-MG em 180 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) pelo uso de sinalizadores e cantos homofóbicos direcionados ao goleiro Fábio na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. O jogo, que classificou o Galo para a semifinal da Copa Libertadores, ocorreu na Arena MRV. Assim, a entidade vai descontar do valor da premiação que o clube tem direito por avançar de fase na competição.

A entidade proíbe a utilização de sinalizadores e, por isso, já puniu o Atlético mais de uma vez nesta edição da Libertadores. Agora, a multa é de 80 mil dólares (R$ 455 mil), de acordo com a “Rádio Itatiaia”. Diante do Tricolor carioca, era possível observar vários sinalizadores atrás de um dos gols do estádio.