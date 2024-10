Apresentador acerta saída da Globo após 10 anos

O apresentador Felipe Andreoli acertou sua saída da Globo após 10 anos anos na emissora. A decisão foi tomada após o retorno dele das férias no exterior. Houve uma conversa entre as partes, mas o desejo o âncora prevaleceu. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, partiu do próprio Andreoli a busca pelo fim do vínculo com a Globo. Os motivos para a decisão envolveriam razões pessoais e profissionais. A ideia do apresentador é ficar mais perto dos dois filhos pequenos, frutos da relação com a apresentadora Rafa Brites. A saída dele está prevista para o fim deste mês.