Zubeldía comemora vitória do São Paulo e garante respaldo da diretoria

O técnico Luis Zubeldía minimizou a pressão no São Paulo depois da vitória sobre o Vasco, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O treinador argentino falou que está feliz no clube paulista e que recebeu o respaldo da diretoria são-paulina.

“Eu me sinto muito feliz no São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre vão ser avaliados, jogo a jogo. Falei com o Julio [Casares, presidente], falo com Carlos [Belmonte], com Muricy, com Milton [Cruz], com todos. Sempre me passaram tranquilidade e, quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Temos que ter clareza para analisar a situação, o rendimento que tivemos nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores. Colocamos tudo na mesa, fazendo uma análise profissional e objetiva”, disse Zubeldía.