Zé Maria, ex-Seleção, tieta Rebeca Andrade na Itália

A atleta também registrou o encontro com uma publicação na mesma rede. “Rodando um pouquinho da Itália com eles agora”, diz o post.

Zé também é medalhista olímpico e aproveitou o momento para brincar com a quantidade de medalhas conquistadas pela ginasta. “Quer uma medalha olímpica aí? Ela, Rebeca Andrade, quase não tem! (Risos) Que prazer bater um papo gostoso com você”, publicou o ex-jogador nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (16), Zé Maria publicou em suas redes sociais um encontro mais do que especial. O ex-lateral da Seleção Brasileira e Inter de Milão tietou Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, em um passeio pela Itália.

Zé Maria ganhou medalha de bronze com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Na ocasião, a equipe foi derrotada pela Nigéria, por 4 a 3, na semifinal do torneio. Além disso, vestiu a camisa de grandes times do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Na Itália, defendeu a Inter de Milão.

Já Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista do Brasil nas Olimpíadas de Paris, que aconteceu entre julho e agosto deste ano. No torneio, conquistou o ouro no solo, pratas no individual geral e salto, além do bronze por equipes. Em 2020, em Tóquio, já havia conquistado ouro no salto e prata no individual geral. Assim, somando sete medalhas no total.