Vice do Grêmio assegura comprometimento máximo no clássico: ‘Foco total’

Dirigente do Imortal também esclarece polêmica com Renato Gaúcho e alfinetou arquirrival envolvendo a arbitragem

O Grêmio vê o clássico com o Internacional, no próximo sábado (19), no Beira-Rio, como a oportunidade de conquistar um incentivo a mais. Principalmente na reta final desta temporada, que é aquém das expectativas, segundo avaliação interna e entre os torcedores. Assim, o Tricolor Gaúcho concentrará todas as suas forças no Gre-Nal para encerrar sua campanha no Campeonato Brasileiro com um saldo positivo.

O vice-presidente de futebol do Imortal, Antônio Brum, frisou que esta é a intenção. Mesmo que a equipe não conquiste uma vitória, não haverá uma mudança no planejamento traçado pelo clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ganhar um Gre-Nal é sempre mais gostoso. Estamos muito motivados para fazer uma reta final de temporada e tentar compensar tudo que aconteceu por fatores que a gente já debateu. Então, o foco é total no jogo. Eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte no sábado e se Deus quiser sair com um excelente resultado”, detalhou o dirigente.