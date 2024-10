Vasco divulga informações sobre treino aberto desta sexta

Cruz-Maltino convoca torcedores a São Januário na véspera do duelo contra o Atlético-MG, que vale vaga na final da Copa do Brasil

O Vasco divulgou, nesta quinta-feira (17), as informações para o treino aberto desta sexta-feira (18), véspera do duelo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O treino terá início às 10h (de Brasília), em São Januário, e terá entrada gratuita para os torcedores.

Os mesmos, porém, devem confirmar a presença via site. O próprio clube difundiu as instruções (veja abaixo) para quem quiser apoiar o time no último treino antes da partida. Vasco e Atlético se enfrentam no sábado (19), às 18h30, também no Caldeirão cruz-maltino, pelo jogo de volta da semifinal. Caso vença por dois ou mais gols, o Gigante da Colina avança de maneira direta à final.

