Tevez comenta situação do Boca com ‘indireta’ para Riquelme

Inicialmente, o ídolo do clube Azul y Oro parecia se mostrar desconfortável em fazer qualquer crítica ao momento de instabilidade. Entretanto, isso não evitou com que ele mandasse uma espécie de “mensagem” para Riquelme, o atual presidente boquense:

“É muito difícil falar do Boca. Não gostaria que ninguém se sentisse ofendido, não é bom estar deste lado. Não vejo o Boca bem e seria fácil criticar. É difícil dar uma opinião deste lado, ainda mais sabendo que não me identifico com os que estão no cargo. Eu estava lá quando jogávamos a Libertadores e não fazíamos um bom papel, e esta gestão nos criticava. Mas eu não quero fazer o mesmo.”

Depois de pendurar as chuteiras, Carlitos Tévez teve duas experiências como técnico, ambas no futebol argentino. Além de curta passagem pelo Rosario Central, em 2023, ele também trabalhou nessa função no Independiente. No clube de Avellaneda, foram 32 jogos entre agosto do ano passado e maio deste ano. O retrospecto nesse sentido foi de 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.