Renato Augusto segue sem espaço no Fluminense; Mário analisa contratação

Meio-campista não entra em campo desde o dia 10 de agosto, diante do Vasco, e não consegue se firmar com a camisa tricolor

No primeiro semestre de 2024, duas contratações chamaram a atenção no Fluminense: Douglas Costa e Renato Augusto. Com passagens pela seleção brasileira, ambos não viviam um bom momento na carreira e chegavam para compor o elenco. Diante disso, não conseguiram ter regularidade ao longo da temporada mesmo após entrarem bem na decisão da Recopa Sul-Americana.

Dessa forma, no duelo com a LDU, do Equador, no Maracanã, os dois tiveram uma boa participação, sendo que o meio-campista sofreu o pênalti decisivo. Segundo o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, muitos elogiaram as contratações naquele momento, logo após a conquista inédita.

“Não existe carta branca (para realizar contratações). Tem um departamento de scout, um diretor-executivo, tinha um diretor de planejamento, o treinador, senta e monta o elenco. Quem está de fora não pode ser lúdico, como Football Manager. Ninguém trabalha assim”, justificou Mário, em live ao canal Soda Nense, no youtube.