Record terá novos horários para transmissão de jogos do Brasileirão

Com o direito de transmissão do Brasileirão adquirido, Record irá exibir seus jogos em novos horários a partir de 2025

A Record implementará mudanças nos horários de jogos do Brasileirão para a próxima temporada. Após adquirir os direitos de transmissão das partidas das equipes da Liga Forte União, a emissora optou por escolher faixas do dia em que não há concorrência com a Globo em relação à competição. A informação é de Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

Os horários escolhidos pela Record para transmissão das partidas foram 20h, às quartas-feiras, e 18h30, aos domingos. Serão 8 jogos durante a semana e 30 no fim de semana. As transmissões terão 30 minutos de pré-jogo. Enquanto isso, a Globo manterá seus horários tradicionais: 21h30 e 16h na quarta e no domingo, respectivamente.