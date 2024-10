Ramón Díaz celebra vitória importante, mas faz ressalva: ‘Não dá pra relaxar’

Afinal, o Timão chegou a abrir 2 a 0, mas o Furacão empatou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, mais três gols e uma grande atuação de Memphis Depay garantiram a vitória. Em coletiva, o treinador argentino revelou a conversa no vestiário e a mudança de postura no segundo tempo para a conquista dos três pontos.

O treinador, aliás, não escondeu a felicidade ao ver Memphis Depay marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O treinador acredita que o tento será visto pelo mundo todo.

“Temos que felicitar o Athletico porque nos atacou e nos provocou, dois gols, e isso serve que não pode relaxar em qualquer momento. Necessitamos os três pontos. Vimos as pessoas felizes e os jogadores, temos que continuar com essa mentalidade, mas estamos muito contentes”, completou.

“Fizemos entender que o adversário também joga, que temos que estar atentos e concentrados os 90 minutos porque há muito jogo. Queríamos sair da zona de rebaixamento, tínhamos pensado que Flamengo poderia vencer e não venceu. Ver como o futebol é complicado, não dá para relaxar. Eu gostei do time no segundo tempo porque reagiu, foi aguerrido, estivemos mais pulsantes, e fora a qualidade que temos, só ver o que fizeram Memphis, Garro e Yuri, por isso têm responsabilidade na equipe. A equipe respondeu”, disse Ramón Díaz, que prosseguiu.

“É um jogador importante. Tem hierarquia e qualidade. Creio que será um gol que se verá no mundo todo pela qualidade e o personagem que é. Quero agradecer a ele e ao grupo, porque no momento difícil vimos o caráter que tem o Corinthians. A cada dia ele está melhorando mais no jogo. Estamos no limite de não relaxar e não ter tranquilidade, mas essa vitória dá animicamente algo muito bom para seguirmos brigando”, falou o treinador.

Por fim, Ramón e seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz, projetaram o duelo decisivo contra o Flamengo. As equipes se enfrentam neste domingo (20/10), na Neo Química Arena, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil.

“As emoções acontecem assim, não esperávamos tomar dois gols como tomamos. Era uma final. Entendemos o torcedor, mas hoje era o jogo mais importante que a gente tinha. Clássicos são clássicos, guerra de verdade. Vamos ver como administramos o grupo para quem tiver melhor condições ajudar. Estamos contentes pela virada, difícil fazer do jeito que foi no Brasileirão. Agora sim pensar no domingo”, finalizou.