Pogba assume responsabilidade por doping e promete voltar mais forte

Atleta afirma que deveria ter sido mais cuidadoso ao observar as substâncias e diz que retornará aos gramados com determinação

Em sua primeira entrevista desde que teve a pena reduzida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), Pogba prometeu voltar ainda mais forte e retomar a carreira. O meio-campista assumiu a responsabilidade de não ter checado e não ter sido mais cuidadoso ao observar as substâncias.

“Com certeza, será um novo Pogba. Isso é certo. E de uma maneira positiva. Com mais fome, com mais determinação. Me sinto como uma criança que só quer ser profissional de novo. É essa a raiva que eu tenho. É o que me move. Vou fazer o máximo para voltar ao meu nível, até melhor. Por que não”, disse Pogba, em entrevista à emissora ESPN.

“Você tem que checar tudo três vezes, podemos dizer assim. Jogadores, técnicos, chefs e fisioterapeutas… Isso pode acontecer. Assim, o conselho que daria a todos é anotar tudo, pergunte a quem tiver que perguntar, as agências de doping, se está tudo certo, para garantir que não vai ter problema. Eu assumo a responsabilidade por não ter checado”, completou.