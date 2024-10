Piqué repudia Super Mundial de Clubes e sugere redução no número de times

A criação do Super Mundial de Clubes com o aumento de partidas no calendário tem causado revolta entre jogadores e personalidades. Sendo assim, Gerard Piqué foi mais um a criticar o inchaço da próxima temporada e desaprovou o formato da competição e também da Liga das Nações.

Além disso, o ex-jogador sugeriu a redução no número de time nas competições. De acordo com o espanhol, os torneios têm como objetivo gerar mais lucro, mas que prejudicam a experiência dos torcedores e dos atletas.

“São muitos jogos, e, agora, estamos vendo os jogadores dizerem: ‘Ouçam, nós vamos nos lesionar’. Há sempre jogos a cada três dias, nós não temos tempo para descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Em vez de 20, por que não fazem campeonatos com 16 equipes?”, disse.