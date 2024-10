Palmeiras estuda estender empréstimo do atacante Lázaro

O Palmeiras, apesar de ainda brigar ponto a ponto pelo título brasileiro, também já começou a pensar em 2025. Após encaminhar as renovações de contrato com Marcelo Lomba e Marcos Rocha, o Verdão agora precisa decidir se vai ou não permanecer com o meia-atacante Lázaro.

O jogador está emprestado pelo Almería, da Espanha, até dezembro deste ano, e pode ter esse vínculo estendido até o julho de 2025. Para acionar essa cláusula, o Verdão terá que desembolsar R$3 milhões ao clube espanhol. Aliás, vale ressaltar que para ter o jogador até o final de 2024, o Palmeiras pagou R$ 5,3 milhões na cotação da época pelo empréstimo.