Neymar aproveita estadia de tenista de sucesso em Riade e regista encontro

Neymar está em fase final de recuperação da lesão grave no joelho. Tanto que já realiza atividades com o restante do grupo do Al-Hilal. Com isso, permanece em Riade, cidade em que mora na Arábia Saudita e é sede de sua equipe. Assim, ele vem tentando aproveitar seus últimos momentos de recuperação e encontrou o tenista Carlos Alcaraz, na última quarta-feira (16).

O atleta espanhol, expoente no tênis, realizou uma partida de exibição no país. O craque foi prestigiar o jogo e destacou o encontro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Fico feliz em te ver, irmão. Você é um fenômeno”, frisou o atacante brasileiro.