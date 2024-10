Museu da Pelada recebe ídolos do Flamengo

Jogadores históricos estarão na Cobal do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, para reviver momentos do futebol

Na próxima terça-feira (22), às 19h, a Cobal do Humaitá será o cenário de um encontro, com ídolos que marcaram época no Flamengo em 1972-74. O “Encontro de Gigantes do Museu” reunirá Moreira, Aluísio, Zé Mário, Ruy Rey, Paulinho Carioca, Zanata, Ubirajara Alcântara e Caio Cambalhota para relembrar as suas trajetórias.