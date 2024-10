Monaco x Lille: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de outubro. Nesta sexta-feira (18), Monaco e Lille se enfrentam na partida de abertura da 8ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Louis II. A partida será um confronto direto na parte de cima da tabela, entre duas equipes que fazem um bom início de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming).

Como chega o Monaco

Líder isolado do Campeonato Francês 2024/25, o Monaco chega embalado para o jogo desta sexta-feira, em busca da quinta vitória consecutiva na Ligue 1. A equipe aparece no topo da tabela com 19 pontos, dois a mais que o vice-líder e atual campeão PSG. Ambas as equipes estão invictas na competição, mas o clube de Paris tem um empate a mais e, por isso, aparece na segunda posição.