Milito, do Atlético, espera contar com laterais em jogo contra o Vasco

Guilherme Arana, titular na lateral esquerda do Galo e Rubens, reserva, se recuperam de lesões

O técnico Gabriel Milito, do Atlético Mineiro, espera poder contar com os laterais-esquerdos para o duelo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil. Guilherme Arana e Rubens estão se recuperando de lesões, mas o treinador está confiante em tê-los à disposição.

“Eu tenho fé que sim, que vão estar à disposição”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O titular, Arana, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no início deste mês. Aliás, ele acabou sendo cortado da Seleção Brasileira por conta disso. Já na semana passada, Rubens também lesionou a coxa, no caso dele foi a direita. Assim, os dois jogadores estão sob cuidados da fisioterapia do clube mineiro.