Messi reflete sobre fim da carreira e diz que não planeja jogar a Copa de 2026

A carreira de Messi está chegando ao fim e as homenagens para um dos maiores nomes da história do futebol já começaram. Durante uma cerimônia organizada pelo jornal ‘Marca’, para homenagear o craque como jogador com mais títulos conquistados no futebol, o argentino afirmou que não tem grandes metas até decidir se aposentar.

“Realizei todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que imaginava quando era criança. Alcancei o maior sonho de todos, que foi vencer uma Copa do Mundo. Agora, vivo o presente, aproveitando o dia a dia”, disse o argentino.

Apesar de sua grande atuação recentemente pela Argentina, com três gols marcados e duas assistências contra a Bolívia, Messi não tem planos de disputar a Copa do Mundo de 2026.