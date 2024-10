Memphis Depay celebra primeiro gol pelo Corinthians: ‘Significa muito’

Holandês teve grande atuação e fez um golaço na vitória do Corinthians em cima do Athletico Paranaense, pelo Brasileiro

O Corinthians goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2 nesta quinta-feira (17/10), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida contou também com o primeiro gol do holandês Memphis Depay, que celebrou muito. Após a partida, o jogador falou que o tento significa muito para ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Isso significa tudo para mim. Eu acho que nós começamos o jogo bem. Marcamos dois gols muito rápidos. E a forma como nós deixamos a vantagem ir embora no primeiro tempo… Precisamos analisar e falar sobre isso. Nós já falamos um pouco durante o primeiro tempo, durante o jogo, porque nós não podemos permitir isso acontecer. Mas eu acho que nós continuamos lutando juntos. Os torcedores estiveram conosco”, disse Memphis, que prosseguiu.