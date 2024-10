Maracanã lotado! Torcida do Botafogo esgota ingresso para partida contra Criciúma

Cerca de 60 mil bilhetes foram vendidos à torcida do Alvinegro; Esse será o maior público do clube carioca na temporada

O Botafogo vai ter o Maracanã lotado ao seu favor em partida contra o Criciúma, nesta sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida esgotou os ingressos disponíveis para o confronto. Dessa forma, quase 60 mil bilhetes foram vendidos para os botafoguenses em sete dias.

Aliás, essa será a primeira vez em dez anos que o Alvinegro vai ser o mandante de uma partida no estádio. O clube carioca não tem o Nilton Santos neste período por conta de shows do cantor Bruno Mars. Dessa forma, a diretoria do Botafogo entrou em contato com a dupla Fla-Flu para alugar o Maracanã, que não terá jogos no fim de semana, e conseguiu a liberação. As equipes fazem o clássico nesta quinta-feira (17).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No total, tinha 69.999 ingressos à venda, no entanto, nessa carga entram cativas e visitantes, que não devem estar lotadas. Ainda sim, esse será o jogo de maior público do ano do Alvinegro, uma vez que o Nilton Santos comporta no máximo 44 mil pessoas. A partida contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da libertadores, teve pouco mais de 40 mil torcedores presentes.