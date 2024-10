Mano celebra vitória no Fla-Flu e explica escolha por Arias no segundo tempo

Técnico do Fluminense rasga elogios ao colombiano e comenta sobre a quebra de jejum do clube em clássicos, nesta quinta-feira

“O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira que foi uma maneira muito muito vencedora. Mas os adversários também são de grande qualidade sempre quando se vai jogar um clássico e o clássico às vezes se decide mais pela postura pelo comportamento pelas pelas pelas atitudes do que às vezes pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições exatamente por causa dessa rivalidade da história dos confrontos é o clássico”, disse.

O técnico Mano Menezes valorizou a postura do Fluminense na vitória sobre o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão . Após o jogo, o treinador afirmou que “muitas vezes os clássicos são decididos pelo comportamento das equipes”, ao ser questionado sobre o jejum que o time enfrentava contra rivais.

“Você acha que um jogador é tão importante, ele joga dois jogos num curto espaço de tempo como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou. Você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo por resta da temporada? A gente não podia correr (esse risco). A tendência também que ele no primeiro tempo quando os outros estavam zerados fisicamente era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico”, disse o treinador.

O Fluminense volta a campo na terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Furacão, com 31 pontos, é concorrente direto dos cariocas na briga contra o Z4.