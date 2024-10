Lateral do Cruzeiro lidera números entre jogadores da posição na temporada

William supera concorrentes em gols e participações de gols no ano e no Campeonato Brasileiro, deixando nomes como Mateo Ponte para trás Crédito: Jogada 10

William começou a colher os frutos de sua evolução física desde o retorno ao Brasil, há dois anos. O jogador do Cruzeiro, por exemplo, marcou seis gols na temporada e lidera o ranking entre os laterais-direitos do futebol nacional em 2024. O defensor também ostenta números impactantes no Brasileirão. Com cinco gols marcados, William se tornou o maior artilheiro entre os laterais-direitos do Brasileirão. O atleta supera nomes da posição como Mateo Ponte, que balançou as redes em três oportunidades, e Claudinho, com dois tentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os números da temporada também o colocam na liderança do ranking entre laterais artilheiros. Com seis gols, William ultrapassou Claudinho (Criciúma), Mateo Ponte (Botafogo) e Saraiva (Atlético-MG).

Ranking 1. Willian (Cruzeiro): 6 gols

2. Claudinho (Criciúma): 5 gols

3. Mateo Ponte (Botafogo): 3 gols

4. Saraiva (Atlético-MG): 3 gols

5. João Pedro (Grêmio): 2 gols João Lucas (Juventude), Maguinho (Atlético-GO) e Tinga (Fortaleza) também contabilizam dois gols cada. William pelo Cruzeiro O lateral cruzeirense também lidera o número de participações em gols entre jogadores da posição no ano. William esteve envolvido em 15 tentos do Cruzeiro na temporada, com nove assistências para companheiros. Claudinho, com 11, segue na cola do jogador, enquanto Marcos Rocha, do Palmeiras, aparece na terceira colocação com oito.