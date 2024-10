Kauã Elias dança o ‘créu’ em vitória do Fluminense sobre o Flamengo

Atacante acompanha comemoração dos tricolores no banco de reservas, perto do apito final do clássico, no Maracanã

Nos minutos finais na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, a torcida tricolor reviveu a famosa dança “créu”. E não ficou só entre os torcedores. O atacante Kauã Elias, de 18 anos, apareceu em imagem da transmissão fazendo dança no banco de reservas.

A história da dança “créu”

A dancinha “créu” tem uma história interessante. Ela surgiu em 2008, durante um jogo entre o Fluminense e o Flamengo, pelo Campeonato Estadual. Naquele jogo, o Tricolor goleou por 4 a 1, com três gols de Thiago Neves. Na comemoração, o ex-jogador do Fluminense ensaiou uma dancinha, que foi chamada de “créu”. Desde então, a dancinha se tornou um símbolo do Fluminense e é frequentemente cantada e dançada pelos torcedores em clássico.

E agora?

Com o resultado, o Fluminense chegou a 15ª posição, com 33 pontos, dois a mais que o Athletico-PR, que abre a zona de rebaixamento. Inclusive, o próximo adversário da equipe carioca é o Furacão, também no Maracanã. É a chance para se afastar ainda mais da zona incômoda.