Jornal francês indica provas de que Mbappé manteve ”relações consensuais” com mulher na Suécia

A mídia francesa divulgou informações atualizadas sobre o caso do atacante Kylian Mbappé, envolvido indiretamente em uma investigação de estupro durante sua viagem à Suécia. Mensagens de texto indicam que o astro francês manteve relações sexuais consensuais com uma jovem em um hotel em Estocolmo. O jogador do Real Madrid teve seu nome mencionado na abertura de uma apuração por parte do Ministério Público local para análise de ligação ao crime.

De acordo com informações do jornal ‘Le Parisien’, Mbappé manteve relações sexuais com uma mulher que conheceu na mesma noite, em Estocolmo. O astro aproveitou o período sem jogo para uma ”pausa confidencial”, de quarenta e oito horas, para curtir uma viagem com o ex-colega de PPSG Nordi Mukiele. Depois de jantar com pessoas próximas, o astro seguiu rumo à boate ‘V’, exclusiva para convidados, e conheceu a jovem.

Troca de mensagens

Ainda segundo apuração do jornal, Mbappé e a jovem trocaram mensagens ”em tom positivo” após o encontro no hotel. O que, portanto, indicaria consenso na relação e corroboraria com o posicionamento da defesa do astro. A advogada do atacante do Real Madrid, Marie-Alix Canu-Bernard, mostrou-se tranquila quanto à inocência de seu cliente e disse que ele ”sabe o que fez e o que não fez”, mas que a ”falsa” acusação o afeta psicologicamente.