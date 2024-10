Fluminense vence, respira na tabela e complica o Flamengo pelo título do Brasileirão

Ganso perde pênalti no primeiro tempo, mas cresce na etapa final e comanda a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Rubro-Negro, no Maracanã

Enfim, o Fluminense voltou a vencer clássicos e quebrou um jejum de oito jogos sem vencer o Flamengo. Nesta quinta-feira, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lima e Arias anotaram os gols da equipe tricolor. Contudo, Ganso comandou o triunfo após perder o pênalti ainda na primeira etapa. O time de Mano Menezes conseguiu segurar a pressão rubro-negra nos minutos finais e consegue mais um resultado importante.

Com o resultado, o Fluminense respira na competição e sobe para 15ª posição, com 33 pontos. Do outro lado, o Flamengo estaciona na quarta posição, com 51 pontos, e vê título se distanciar. O time rubro-negro, aliás, volta a campo no domingo contra encara o Corinthians, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rossi pega pênalti

Como de costume, o clássico teve momentos emocionantes no primeiro tempo. O Flamengo foi superior ao Fluminense, que assustou no fim. O jogo começou bastante truncado, com as duas equipes exercendo forte marcação no campo de ataque. Contudo, o Rubro-Negro conseguiu impor seu jogo, com as pontas para abrir a defesa tricolor. Alcaraz, na trave, e Matheus Gonçalves, defendido por Fábio. Gabigol, aliás, teve chances de marcar. Do outro lado, os tricolores criaram melhor com Kauã Elias e Marquinhos. Em um contra-ataque, Martinelli deu ótimo passe para Marquinhos invadir a área e sofrer pênalti, que só foi validado após análise do VAR. Ganso foi para a cobrança, bateu rasteiro e parou em defesa de Rossi, que garantiu o placar igual da primeira etapa.