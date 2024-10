Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com Voz do Esporte, às 18h30

Superlássico no Maraca mostra um Fla sonhando com o título e o Flu na luta para desgarrar do Z4. Cesar Tavares na narração

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17/10). No Maracanã, no Rio. A bola rola às 20h (de Brasília). As equipes vivem situações opostas na competição. Enquanto o Rubro-Negro, na quarta posição e ainda sonha com o título, o Tricolor, na 16ª, quer se afastar da zona do rebaixamento. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h30, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O premiado Cesar Tavares comanda a Jornada Esportiva e estará na narração. Contudo, a cobertura ainda conta com Clayton Santos nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Não perca nada desta partida clicando na arte acima, a partir da 18h30.