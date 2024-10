Flamengo pode terminar o ano sem derrotas para o Fluminense

Dessa forma, entre 2017 e 2024, Flamengo e Fluminense realizaram 46 partidas – a maior delas pelo Campeonato Carioca. Mas também aconteceram duelos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. No total, vantagem para o Rubro-Negro: 19 vitórias, contra 12 do rival e 15 empates.

Naquele ano, o Fluminense levou a melhor em uma disputa de pênaltis na decisão da Taça Guanabara. No tempo regulamentar, a partida terminou empatada: 3 a 3. Depois, as equipes se enfrentaram mais sete vezes entre Campeonato Carioca, Brasileiro e Copa Sul Americana. Foram quatro empates e três vitórias do time da Gávea. Aliás, o Flamengo conquistou o campeonato estadual com duas vitórias em cima do Tricolor.

No entanto, esse ano, nos confrontos, só deu Flamengo. Foram quatro partidas – três pelo Carioca e uma pelo Brasileirão, e foram três vitórias do Rubro-Negro e um empate. No Estadual, foram duas vitórias por 2 a 0 – sendo uma delas no jogo de ida da semifinal e depois avançou para a final com um empate sem gols.

Já no primeiro turno do Brasileirão, venceu apenas por 1 a 0, mas foi superior durante todo o jogo. Agora, as equipes se enfrentam de novo, com algumas alterações. No Flamengo, desfalques como Pedro, quem marcou o gol da vitória na última partida.

As duas equipes, portanto, tiveram uma troca no comando: no Flamengo, saiu Tite e entrou Filipe Luís, que fará somente sua terceira partida, em busca da terceira vitória seguida. Por outro lado, Mano Menezes assumiu o Fluminense após a demissão de Fernando Diniz.

O Flamengo segue com o sonho do título no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, e está a nove pontos do líder Botafogo. Porém, o Rubro-Negro tem uma partida a menos. O Tricolor, por sua vez, briga contra o rebaixamento. A equipe é a 16° colocada, com 30 pontos, e se não vencer, pode terminar a rodada no z-4.