Filipe Luís encara o seu primeiro clássico como técnico do Flamengo

Treinador deve escalar o time rubro-negro para o FlaxFlu com equipe mesclada entre titulares e reservas, visando jogo com o Corinthians

A partida entre Flamengo e Fluminense nesta quinta-feira (17), no Maracanã, marcará o primeiro clássico do técnico Filipe Luís no cargo. O treinador, aliás, chega para o confronto com moral. Afinal, o time rubro-negro tem 100% de aproveitamento desde a sua chegada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filipe Luís foi efetivado como técnico do Flamengo após a saída de Tite, que vinha sendo muito criticado pelos rubro-negros, principalmente pela queda na Libertadores. Assim, o time de Filipe venceu o Corinthians (1-0) e o Bahia (2-0).