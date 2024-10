Filipe Luís assume culpa por derrota do Flamengo e quer ‘limpar cabeça’ antes do Corinthians

Técnico lamenta derrota do Rubro-Negro por 2 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Filipe Luís conheceu sua primeira derrota a frente do Flamengo em clássico diante do Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã. O treinador, afinal, assumiu a responsabilidade pelo resultado e afirmou que suas escolhas não deram certo.

“Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital”, afirmou.

“Fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol. E no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer e depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio-campo, porque era um jogo de bastante transição, ida e volta, e acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender, e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer”, disse o treinador.