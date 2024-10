Em grande jogo e polêmica de arbitragem, América empata com o Goiás pela Série B

América-MG e Goiás protagonizaram um jogo digno de equipes que buscam retornar à elite do futebol brasileiro. O duelo desta quinta-feira (17), na Arena Independência pela 32º rodada, terminou empatado por 2 a 2. Melhor para o time mineiro, que ficou atrás no placar em duas oportunidades, mas, no final, também lamentou a chance desperdiçada de dormir no G-4 da Série B.

Aliás, os quatro gols da partida saíram dos mesmos jogadores. Pelo Goiás, Breno Herculano balançou as redes duas vezes, enquanto o atacante Brenner fez ambos os gols do América. O time visitante ainda marcou no finalzinho da partida, mas o árbitro anulou o gol, pois a bola tocou nele durante a jogada.

