Cruzeiro x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, no Mineirão

Cruzeiro e Bahia fazem um duelo pelo G6 nesta sexta-feira (18/10), às 21h30, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa está na oitava colocação com 43 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o sétimo, com 45. O primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores é o Internacional, com 46 pontos. Assim, a vitória aparece como crucial para as duas equipes neste momento de Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa deve ter um desfalque importante para a partida. Afinal, Lautaro Díaz segue com um trabalho de equilíbrio e força e não deverá atuar no jogo contra o Bahia. Assim, o argentino deverá desfalcar um setor que já carece de peças. Rafa Silva e Kaíque Kenji segue em transição, enquanto Juan Dinenno continua no departamento médico, se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Fernando Diniz tem apenas Gabriel Verón e Kaio Jorge para o setor ofensivo. A solução deve ser adiantar Barreal ou Mateus Vital para o ataque. Além disso, o Cruzeiro terá o retorno de Cássio, recuperado de um edema na coxa direita e Matheus Pereira, que voltou da Seleção Brasileira.