Com novidades, Flamengo e Fluminense estão definidos para o clássico

Rubro-Negro e Tricolor duelam, nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo e Fluminense estão escalados para o clássico desta quinta-feira (17), às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Ambas as equipes vão para o duelo com novidades por causa de desfalques. O Rubro-Negro pensa em se manter no G4, enquanto o Tricolor briga para sair na parte de baixo na tabela.

Escalação do Flamengo

O Flamengo não contará com Gerson, Pulgar e De La Cruz, que estiveram há cerca de 48h em ação pelas respectivas seleções. Arrascaeta e Plata ficam no banco. O ténico Filipe Luís recorreu a um meio-campo com Allan, Alcaraz e Léo Ortiz. Outra novidade é a entrada de Matheus Gonçalves, que era usado por Filipe Luís no sub-20, deixando Michael no banco.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol.