Brasil estreia com vitória apertada sobre Zâmbia no Mundial Sub-17 Feminino

Em jogo com pedido de revisão do VAR pelas seleções, Juju Harris garante o 1 a 0 para as brasileiras em Santo Domingo, na República Dominicana

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Mundial Sub-17 Feminino. O placar magro de 1 a 0 contra Zâmbia na noite desta quinta-feira (17) comprovou a dificuldade do jogo contra as africanas em Santo Domingo, na República Dominicana, pela primeira rodada do Grupo D da competição. A atacante Juju Harris, ainda no primeiro tempo, anotou o gol solitário no Estádio Olímpico Félix Sánchez.

O jogo

As brasileiras começaram com ímpeto e foram para cima. Após cobrança de lateral, Kalena arrancou em velocidade pela esquerda, invadiu na área e tocou para Juju Harris finalizar de primeira, aos 18 minutos, abrindo o placar. Pouco depois, a comissão técnica de Zâmbia fez uso do recurso do desafio do VAR, que voltou a ser testado pela Fifa, a exemplo do que ocorreu no Mundial Sub-20 Feminino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As africanas, portanto, pediram a revisão de lance em que Gi Mazzotti tocou com a mão na bola dentro da área do Brasil Após revisão do VAR, a árbitra considerou um toque involuntário da jogadora brasileira e não apontou pênalti para Zâmbia.