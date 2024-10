Botafogo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, no Maracanã, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro

O Botafogo enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira (18), às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro jogo do Alvinegro como mandante no estádio após 10 anos. O clube carioca é líder da competição, com 60 pontos. Por outro lado, o Tigre entrou na rodada na 12ª colocação, com 35 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

