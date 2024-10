Ausência de Alan Franco no jogo contra o Vasco foi por recomendação jurídica

O nome do zagueiro, que seria titular do São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, foi retirado dos relacionados

Alan Franco não entrou em campo na vitória do São Paulo sobre o Vasco por 3 a 0 na última quarta-feira (16), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube retirou o zagueiro dos relacionados da partida.

O motivo para a decisão foi por uma recomendação jurídica, por precaução, devido ao julgamento do STJD por expulsão na Copa do Brasil. Na ocasião, Alan Franco foi expulso nos minutos finais da partida das oitavas de final do torneio, no dia 8 de agosto. Sua expulsão se deu após ele chutar a bola em direção à torcida rival, provocar uma confusão, trocar empurrões com Thiago Galhardo e dar uma cabeçada no meia.

O zagueiro cumpriu suspensão automática na fase seguinte, na derrota do Tricolor para o Atlético-MG por 1 a 0, no dia 28 de agosto. Mas apesar disso, Alan também foi denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por provocar a torcida (artigo 258-A) e praticar agressão física (254-A). Porém, o jogador foi julgado no dia 30 de setembro, quando já havia cumprido a suspensão contra o Galo.