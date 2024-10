Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em duelo de desesperados, Atlético-GO e Cuiabá entram em campo, nesta sexta-feira (18/10), às 19h, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Dragão, praticamente rebaixado, ocupa a lanterna da tabela, com apenas 21 pontos. Do outro lado, o Dourado, também em situação delicada, está na 19ª posição, com 26 pontos.

Atlético-GO e Cuiabá se encontraram apenas nove vezes no decorrer da história e o confronto é marcado por empates: sete no total. Cada equipe, assim, conquistou uma vitória no duelo.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Cuiabá, aliás, terá a transmissão do Premiere.