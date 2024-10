Torcedores do Atlético relatam problemas com ingressos contra o Vasco

Os torcedores do Atlético Mineiro relataram em redes sociais problemas com a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco. A partida é válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil e será no sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, grande parte da torcida que tentou comprar o bilhete não conseguiu na hora marcada para abertura da venda. De acordo com relatos, a venda abriu às 10h já esgotada. A carga disponível para torcedores visitantes é de mil ingressos.