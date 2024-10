Time do Papa sobe para a primeira divisão do futebol peruano

É comum e compreensível a associação quando se fala em “time do Papa” e o San Lorenzo. Afinal, o Papa Francisco jamais escondeu sua identificação desde a infância com o clube argentino. Entretanto, existe um clube do futebol peruano que pode se entitular como time do Papa com absoluta propriedade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trata-se da Asociación Deportiva Juan Pablo II College, clube situado na província de Chiclayo, ao norte do país, que existe desde 2015. A princípio, não existia pretensão em tornar a atividade profissional, já que o surgimento com apoio da Institución Educativa Particular Juan Pablo ll College visava abrir uma oportunidade dos alunos serem inclusos no mundo do esporte.