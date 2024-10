Thiago Silva desfalca o Fluminense em clássico contra o Flamengo

No Maracanã, Rubro-Negro e Tricolor se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O zagueiro Thiago Silva vai desfalcar o Fluminense no clássico contra o Flamengo, nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação do desfalque foi inicialmente pelo jornal “O Globo.” LEIA MAIS: Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há quase um mês, Thiago Silva sofreu uma lesão no calcanhar na partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético, no Maracanã. Ele, aliás, chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta e foi poupado das partidas contra Atlético-GO (29/09) e Cruzeiro (03/10), pelo Brasileirão.

No último sábado, Thiago Silva chegou a treinar no campo. Porém, as dores na região do calcanhar de Thiago persistem. Com Thiago Silva ausente, uma provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias. Recuperado de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o zagueiro Ignácio deve ser o substituto do camisa 3.