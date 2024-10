STJD denuncia Yuri Alberto e Alcaraz por confusão em Corinthians x Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou os jogadores Yuri Alberto, do Corinthians, e Alcaraz, do Flamengo, por conta de um tumulto em partida entre as duas equipes, no início de setembro. A dupla será julgada na sexta-feira (18). Se houver punição, ela será cumprida apenas no Brasileirão.

Entenda o caso

No confronto na Neo Química Arena, Yuri Alberto e Alcaraz, além de Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Díaz, foram expulsos por conta de um grande tumulto já na reta final da partida, que terminou com vitória do Corinthians.