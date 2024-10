São Paulo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Superclássico pelo Brasileiro, em Campinas (estão desmontando o palco do show de Bruno Mars no Morumbis). Tricolor mira G4, Vascão, Top10

São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada. O Tricolor, em quinto, com 47 pontos, precisa vencer se não quiser ser ameaçado por Inter (46 pontos) e Bahia (45), que vem logo atrás na tabela. Já o Vasco é o décimo e pode reaver, então, a nona posição em caso de vitória. A Voz do Esporte fará a cobertura desse jogão a partir das 20h15 (de Brasília), com um esquemta que te coloca com todas as informações das equipes. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede está na narração.

A transmissão da Voz do Esporte ainda conta com Symon Casagrande e Júnior Azevedo nas reportagens. Assim, não deixe de acompanhar este clássico de campeões. Para isso, basta clicar na arte acima partir das 20h15.