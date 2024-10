São Paulo goleia o Criciúma pela ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Com o placar de 4 a 0, o Tricolor conquistou grande vantagem fora de casa

O São Paulo goleou o Criciúma por 4 a 0 na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza (SC), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Com gols de Paulinho, Ferreira e Ryan Francisco, duas vezes, o Tricolor conquistou grande vantagem fora de casa.

Criciúma 0 x 4 São Paulo

O Tricolor começou o primeiro tempo em cima e abriu o marcador aos 13 minutos, quando Paulinho cabeceou após um cruzamento perfeito de Maik. O segundo gol veio com Ferreira, que fez uma bela jogada. Aos 26 minutos, o atacante driblou vários adversários na área e recebeu um passe de peito de Ryan Francisco, antes de acertar um chute no ângulo esquerdo do gol.

O terceiro surgiu em um contra-ataque aos 37 minutos: Alves passou para Ryan, que, de carrinho, fez o seu. Na segunda etapa, a equipe visitante manteve o domínio e ampliou a vantagem aos 41 minutos, novamente com Ryan Francisco.