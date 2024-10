Rony projeta duelo contra o Juventude e vê Palmeiras focado pelo tri

O Palmeiras segue com sua preparação para o duelo contra o Juventude, no próximo domingo (20/10), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o atacante Rony, a partida não será nada fácil. O camisa 10 projetou o embate em Caxias do Sul e disse que a equipe jaconera cresceu muito no decorrer da temporada.

“O Juventude cresceu muito no decorrer da temporada. É um time que com certeza está ali para ganhar alguns pontos. Para o Palmeiras, não tem jogo fácil. A equipe do Juventude é uma equipe que está bem encaixada, treinada por um jovem treinador que se destacou. Vamos lá concentrados para buscar os três pontos. Não sei se estará frio ou calor, mas, independentemente disso, vamos lá para fazer o nosso trabalho e buscar os três pontos”, disse Rony.