Raphinha vê Brasil no ‘caminho certo’ após goleada sobre o Peru

Atacante marca duas vezes de pênalti em vitória da Seleção, no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026

O atacante Raphinha demonstrou alívio pela vitória de goleada do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Autor de dois gols de pênalti, ele valorizou o placar elástico e afirmou que está no caminho certo com Dorival Júnior.

“A gente precisava disso [da goleada]. Era um jogo importante para nós voltarmos a ganhar os dois jogos. Soubemos controlar. Creio que estamos longe da perfeição, temos coisas a melhorar, mas estamos no caminho certo”, afirmou o jogador ao SporTV, na saída de campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A seleção deles estava fresca no primeiro tempo, parece que o nosso jogo estava lento. No segundo tempo, a maneira que estávamos jogando cansou eles um pouco. Nós tivemos mais facilidade de rodar a bola e chegar ao ataque”, acrescentou.