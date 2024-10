Presidente do Fluminense faz alerta sobre calendário no próximo triênio

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi enfático ao alertar sobre problemas no calendário do futebol brasileiro para o próximo triênio. Em entrevista ao podcast “Soda Nense”, na última terça (15), o mandatário revelou que o calendário afetará pelo menos três clubes em 2025.

Além disso, lembrou das Copas do Mundo em 2026 (masculino) e 2027 (feminino). Esta última, aliás, será realizada no Brasil, com muitos estádios sendo entregues à Fifa, organizadora da competição. Um deles, é claro, seria o Maracanã, onde o Flu manda seus jogos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Esse é um problema gravíssimo. Já vou antecipar: Flamengo, Fluminense e Palmeiras se reuniram na CNC (Comissão Nacional dos Clubes), estamos debatendo com a CBF, porque não temos só o problema de 2025. Temos três problemas: o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo Feminina de 2027 que será no Brasil, em que você vai ter os estádios entregues à Fifa”, iniciou.